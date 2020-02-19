Зеленский назвал треплом военного за вопрос об уклонении президента от службы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал треплом майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Ковалева после публичного конфликта с ним. Об этом офицер рассказал в интервью «4 канала», видеозапись доступна в YouTube.

Ковалев рассказал, что спор завязался в прошлом году после памятных мероприятий по случаю годовщины боев под Иловайском. В частности, он подошел к Зеленскому и спросил у него, почему тот уклонялся от службы в армии.

«Было официальное заявление Минобороны до вашего президентства. Заявлялось, что вам приходили четыре повестки. Три из них еще в 2014 году», — сказал офицер. Президент, в свою очередь, заявил, что это неправда.

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После этого в разговор вмешался экс-боец батальона «Донбасс» с позывным Бишут, который спросил у Ковалева, действительно ли он принимал участие в боях под Иловайском. Услышав ответ офицера о том, что у него нету «Иловайского креста», Бишут сделал вывод, что Ковалев не принимал участия в операции ВСУ.

В этот момент к разговору вернулся Зеленский. «То есть вы пришли, чтобы что? Мы сейчас поминаем людей, подожди, а вы пришли рассказать на крови, что были в Иловайске! Трепло!» — упрекнул президент Ковалева. Конфликт на этом не был исчерпан. Уже после окончания мероприятий, по словам офицера, его попросили задержаться. Через некоторое время в сопровождении охраны и помощников появился Зеленский.

«Владимир Александрович начал наш диалог с того, что: "Ты трепло! Мои пацаны сказали, что тебя там не было". Я сказал: "Владимир Александрович, вы когда придете к себе в кабинет, я уверен — вам поможет мое личное дело. И вы увидите, что я был в Иловайске», — поведал майор ВСУ, добавив, что в 2014 году действительно воевал под Иловайском и почти две недели участвовал в штурме населенного пункта.

Бои за Иловайск, известные как Иловайский котел, велись в августе 2014 года. Украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, были окружены силами ополчения Донбасса. Попытка прорыва закончилась крупными потерями. Главная военная прокуратура Украины тогда насчитала 366 погибших, при этом в следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.

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