Украина назвала число погибших военных в Донбассе с начала года

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал число погибших украинских военнослужащих в Донбассе с начала года. Об этом сообщает «РБК-Украина».

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По его словам, за полтора месяца на востоке страны были убиты 13 украинских силовиков, еще около 60 военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Может ли кто-либо назвать это замороженным конфликтом? Это война. Единственная продолжающаяся война в Европе», — заявил Кислица на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном пятилетней годовщине подписания минских соглашений.

Дипломат также отметил, что в 2020 году украинские позиции в Донбассе были обстреляны более 400 раз со стороны ДНР и ЛНР.

18 февраля штаб операции объединенных сил Украины сообщил, что вооруженные формирования ЛНР пытаются прорваться через линию соприкосновения. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это циничной провокацией и попыткой срыва процесса мирного урегулирования конфликта. В результате боев погибли четыре бойца Народной милиции ЛНР, а также один украинский военнослужащий.

Власти самопровозглашенной республики обвинили Украину в нарушении режима прекращения огня. В Луганске заявили, что украинские диверсанты подорвались на минах. Чтобы забрать раненых и погибших, украинские войска начали массированный артобстрел населенных пунктов. Снаряды попали в жилые дома, местным жителям пришлось прятаться в подвалах.

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