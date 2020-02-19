Объявлен проектировщик реализуемой Русланом Байсаровым железной дороги в Тыве

Институт «Стройпроект» по итогам конкурса станет проектировщиком железнодорожной ветки Элегест — Кызыл — Курагино, говорится в сообщении реализующей проект компании «ТЭПК» предпринимателя Руслана Байсарова. Конкурс был проведен компанией «РЖД», выступающей генеральным подрядчиком проекта.

Цена контракта, предложенная Институтом «Стройпроект», оказалась на 292,8 миллиона рублей ниже начальной (максимальной) и составила 5,5 миллиарда рублей. Срок исполнения контракта — август 2021 года. Это следует из документов, опубликованных на площадке РТС-тендер.

С победителем конкурса будет заключен договор на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ, корректировки документации по планировке территории и выполнению иных работ, необходимых для создания железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино, отмечается в сообщении компании «ТЭПК». Участники конкурса оценивались по нескольким критериям, в том числе по предложенной цене договора и опыту, которым располагает заявитель.

Железнодорожная линия Элегест — Кызыл — Курагино строится на основании концессионного соглашения, заключенного между компанией «ТЭПК Кызыл — Курагино» и Российской Федерацией, и является частью комплексного инфраструктурного проекта, который реализует «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК), принадлежащая Руслану Байсарову.

Протяженность железной дороги составит около 410 километров, из которых 290 километров будут построены на территории Красноярского края и 120 километров — на территории Республики Тыва. Это будет первая железная дорога в Тыве, в результате строительства которой республика соединится с Транссибирской магистралью прямым сообщением. Предполагается, что железнодорожная линия сможет пропускать 19 пар поездов в сутки. Объем грузоперевозок составит 15 миллионов тонн.

