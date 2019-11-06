Бывший замминистра строительства РФ перешел в компанию Руслана Байсарова

Леонид Ставицкий, ранее занимавший должность первого замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, назначен генеральным директором Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на компанию.

«Мы рады приходу в нашу компанию Леонида Ставицкого — настоящего профессионала, обладающего огромным опытом, — отметил основной акционер ТЭПК Руслан Байсаров. — Это особенно ценно для нас в связи с началом активной фазы строительства железной дороги "Элегест – Кызыл – Курагино" — важного стратегического проекта как с точки зрения становления самой компании, так и с точки зрения развития инфраструктуры Республики Тыва и транспортного комплекса страны в целом».

Проект строительства железной дороги реализуется в рамках частной концессионной инициативы в соответствии с концессионным соглашением, заключенным сроком на 30 лет. Концедент — Росжелдор. Концессионер — специально созданная ТЭПК «Кызыл — Курагино», где по 47,5 процента принадлежит компаниям ТЭПК и «Лидер», еще 5 процентов — РЖД.

Старт строительству железной дороги «Элегест – Кызыл — Курагино» президент РФ Владимир Путин дал в декабре 2011 года. Протяженность однопутной линии должна составить 410 километров. В рамках строительства необходима прокладка восьми тоннелей общей длиной 11 километров, возведение 127 мостов протяженностью около 16 километров. Ожидается, что объем перевозок составит 15 миллионов тонн в год.

Входящие в группу ТЭПК компании занимаются строительством промышленных и инфраструктурных объектов: горно-обогатительного комбината для разработки Элегестского угольного месторождения с общими запасами 855 миллионов тонн, железнодорожной линии «Элегест — Кызыл — Курагино», угольного терминала в районе мыса Бурный в Хабаровском крае.

27 марта 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев назначил министра экономического развития Максима Орешкина куратором Республики Тыва от федерального правительства, который одним из своих приоритетов обозначил необходимость решения всех вопросов для начала скорейшего строительства первой железной дороги в регионе.