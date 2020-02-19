Бывший офицер СБУ рассказал о возможности Украины скрыть военные преступления

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о возможности Киева скрыть военные преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Строительством военных баз в Мариуполе и Северодонецке украинские власти сделают невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах, считает экс-офицер СБУ.

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По его словам, создание баз — «отличный повод на долгие годы закрыть доступ на территорию, где массово совершались преступления против гражданского населения, против человечности».

Прозоров предположил, что в Северодонецке для строительства будет выбрана территория, «на которой могла быть расположена аналогичная "библиотека" (тайная тюрьма на сленге — прим. «Ленты.ру»)». В то же время он считает, что для размещения военной базы в Мариуполе идеально подходит местный аэропорт.

7 февраля министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что на подконтрольной Украине территории Донбасса будут построены две военные базы по стандартам НАТО. Они появятся в Мариуполе и Северодонецке.

Ранее Прозоров обнародовал факты существования в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы, где содержались пленные ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики и сочувствующие. Все они подвергались пыткам, рассказал экс-офицер СБУ.

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