Начался международный инженерный чемпионат CASE-IN

В Липецком государственном техническом университете (ЛГТУ) открылся VIII Международный инженерный чемпионат CASE-IN, который входит в платформу «Россия — страна возможностей». Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Инженерные кейсы по теме «Технологическая модернизация» будут решать более десяти тысяч будущих инженеров и молодых специалистов. Марафон отборочных этапов охватит 56 российских вузов и стран СНГ. В пресс-релизе отмечается, что ЛГТУ завоевал право открыть чемпионат, поскольку выиграл конкурс вузов, чьи команды стали чемпионами CASE-IN в 2019 году.

«Лучшая команда отборочного этапа в мае 2020 года отправится в Москву, где будет защищать честь ЛГТУ на финале CASE-IN», — говорится в сообщении.

Открытие нового сезона чемпионата продолжило первый отборочный этап в направлении «Металлургия», где студенческие команды разработали решения по переработке вторичного ванадийсодержащего сырья.

Победители финала чемпионата получат ценные призы, смогут принять участие во всероссийских отраслевых летних форумах. Также они получат преимущество при поступлении в магистратуру и аспирантуру и смогут пройти практику в ведущих компаниях отрасли.

Международный инженерный чемпионат CASE-IN — это система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным в 2015 году. CASE-IN — это один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет сам Путин.

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