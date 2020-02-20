Раскрыты подробности убийства переболевшего ОРВИ китайца в России

Раскрыты подробности убийства переболевшего ОРВИ китайца в городе Железногорск Курской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР),

19 февраля в комнате местного общежития было обнаружено тело 45-летнего гражданина Китая с проникающим ранением шеи, на его теле также обнаружены ножницы. Сотрудники СКР установили, что на днях мужчина был выписан из больницы после лечения ОРВИ. По данным следствия, в общежитии, где проживал погибший, находилось еще не менее 40 его соотечественников.

Местные власти, отмечает РИА Новости , подчеркивали, что его смерть никак не связана с болезнью, и убитый не был болен коронавирусом. Одна из основных версий следствия — убийство на бытовой почве.

19 февраля сообщалось , что в Новом Уренгое киллера задержали за минуту до заказного убийства.

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