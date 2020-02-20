Долги россиян за газ уменьшились на миллиарды рублей

Просроченная задолженность россиян за газ в 2019 году сократилась на 2,9 процента, или на 5,3 миллиарда рублей, и составила 174,9 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте компании «Газпром».

Число регионов, в которых потребители уменьшили долги, выросло с 30 до 34-х по сравнению с 2018 годом. Лучшие результаты по сокращению задолженности показал Краснодарский край, а также Кемеровская, Курганская, Московская и Новгородская области.

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Также значительно (на 7,3 миллиарда рублей) снизились долги теплоснабжающих организаций (ТСО). Половину снижения обеспечили ТСО Московской, Ярославской, Новгородской и Кемеровской областей, а также Краснодарского и Хабаровского краев.

Долги за газ, которые россияне приобрели в 2019 году, на первое января 2020-го сократились более чем на два миллиарда рублей — до 75 миллиардов. «Газпром» отмечает, что более 88 процентов задолженности приходится на республики Северного Кавказа. Для ее погашения в данных регионах компания проводит проверки потребителей и выявляет неучтенные отапливаемые площади и газовое оборудование — в 2019 году были выявлены четыре миллиона квадратных метров таких площадей.

Ранее компания «Газпром межрегионгаз» назвала крупнейших должников за газ. По состоянию на 1 января 2020 года, больше всего крупных должников оказалось в Московской области. Там 87 организаций не выплатили «Газпрому» 6,1 миллиарда рублей.

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