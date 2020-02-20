Боец MMA рассказал о своем воскрешении после констатации смерти

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тайрелл Форчун рассказал о том, как едва не умер во время весогонки перед соревнованиями по вольной борьбе в колледже. Об этом он рассказал в интервью на ESPN MMA.

По словам Форчуна, он решил избавиться от 12 килограммов за меньше, чем неделю до соревнований, чтобы получить преимущество над соперниками. Американец резко сократил потребление пищи и воды, тренируясь три раза в день. Осознав, что он не успевает похудеть, Форчун решил принять ванну с английской солью. «Это серьезно повредило моему здоровью. Из-за этой ванны мои органы лишились влаги», — вспомнил боец. После этого Форчун пытался согнать вес с помощью бега. Во время тренировки у него начался припадок.

«Самое страшное, что я осознавал, что со мной что-то происходит. Я исходил пеной, но не мог совладать со своим телом. Тогда я подумал, что все — я умру. Очнулся я уже в больнице, мне сказали, что органы отказывают из-за обезвоживания. Врачи пользовались дефибриллятором, чтобы вернуть меня. Когда я услышал это я запаниковал и снова потерял сознание. Тогда они снова воспользовались дефибриллятором. После четырех разрядов мое тело не реагировало и врачи даже констатировали мою смерть, но им удалось меня воскресить», — рассказал 29-летний Форчун.

Форчун известен по выступлениям в Bellator. На его счету восемь побед и ни одного поражения.

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