Бойца MMA частично парализовало после поединка

Бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Радсона Калиокейна парализовало после поединка с соотечественником Матиосом Мендозой в Future Fighting Championships. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, Калиокейн сгонял вес, и его организм оказался обезвожен. В результате после боя он попал в больницу, где у него обнаружили тромб. Отмечается, что левая часть тела Калиокейна парализована, он c трудом передвигается и разговаривает. Врачи связывают появление тромба с экстремальной весогонкой.

Калиокейн, будучи чемпионом промоушена Titan в легчайшей весовой категории, заявил, что отказывается от титула. «Мне нужно сосредоточиться на здоровье. А в будущем, возможно, я верну пояс», — сказал он.

Поединок между бразильцами состоялся 19 октября в Сан-Паулу. Мендоза победил единогласным решением судей.

Перед этим боем Калиокейн одержал семь побед подряд в MMA. Он завоевал чемпионский титул в январе этого года, победив Эдира Терри.

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