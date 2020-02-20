В Совфеде отреагировали на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Решение Апелляционного суда Гааги снова обязать Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов противоречит российскому правопорядку. Таким образом на него отреагировал сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

«Это очевидно противоречащее российскому правопорядку решение, тем более у нас есть решение Конституционного суда по этому вопросу», — отметил Клишас в ходе заседания рабочей группы.

Ранее в российском Минюсте заявили, что собираются обжаловать решение арбитража. Обжалование вердикта будет проведено в Верховном суде Нидерландов.

О решении Апелляционного суда Гааги обязать Россию выплатить около 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, оставив в силе решение арбитража от 18 июня 2014 года, стало известно 18 февраля.

Судебный процесс по делу ЮКОСа начался в 2005 году после того, как акционеры нефтяной компании направили обращение в Международный арбитраж в Гааге. Он заключил, что в России в начале 2000-х была осуществлена полномасштабная атака на ЮКОС с целью обанкротить компанию, забрать ее активы и удалить главу организации Михаила Ходорковского с политической арены.

Суд постановил выплатить бывшим акционерам 50 миллиардов долларов компенсации. Однако Россия успешно обжаловала решение Международного суда в Окружном суде Гааги.

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