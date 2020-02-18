Стало известно о дополнительном многомиллиардном штрафе для России по делу ЮКОСа

Россия должна дополнительно заплатить проценты и штраф в размере пяти миллиардов долларов в рамках судебного процесса в отношении бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. Об этом заявил основной бенефициар Group Menatep Limited Леонид Невзлин, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Апелляционный суд в Гааге ранее встал на сторону экс-акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им компенсацию в размере 50 миллиардов долларов. Таким образом, общая сумма требований к России, по словам Невзлина, составляет 55 миллиардов. Бывшие акционеры компании намерены добиваться получения компенсации, добавил он.

Гендиректор Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, который представлял интересы России во время процесса, подтвердил, что начисленные с 2014 года проценты на сумму компенсации остаются в силе. Ранее он говорил, что поскольку решение суда вступило в силу, в ближайшее время Россия может столкнуться с арестом своих активов и имущества за рубежом.

В российском Минюсте уже заявили, что собираются обжаловать решение арбитража в Верховном суде Нидерландов. Однако в ведомстве признали, что успех маловероятен: Россия может обжаловать решение только по процессуальным основаниям, но их число крайне незначительно.

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