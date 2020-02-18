Над Россией нависла угроза ареста активов за рубежом из-за решения по делу ЮКОСа

Над Россией нависла угроза ареста активов за рубежом из-за решения Апелляционного суда Гааги, обязавшего Москву выплатить бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС 50 миллиардов долларов. Об этом заявил руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы России в судах по делу ЮКОСа, Андрей Кондаков, передает «Интерфакс».

«Поскольку решение вступило в законную силу, уже в самом ближайшем будущем можно ожидать новую череду арестов имущества и активов России, находящихся за рубежом», — уточнил управляющий партнер московского офиса КА Pen & Paper Антон Именнов в комментарии газете «Ведомости».

По его словам, оспаривание в Верховном суде Нидерландов по существу уже невозможно. Россия может обжаловать решение только по процессуальным основаниям, однако число их крайне незначительно.

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Российская сторона планирует принять меры по защите собственных интересов, заверил Кондаков. Власти обжалуют в Верховный суд Нидерландов решение гаагского суда в течение трех месяцев.

Ранее 18 февраля суд постановил, что Россия должна выплатить требуемую сумму бывшим акционерам. Акционеры обратились в Международный арбитраж в Гааге еще в 2005 году. Тот пришел к выводу, что в России на ЮКОС в начале 2000-х была осуществлена полномасштабная атака с целью обанкротить компанию, забрать ее активы и удалить главу организации Михаила Ходорковского с политической арены. Однако позднее Москва обжаловала решение, и в 2016 году добилась его отмены.

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