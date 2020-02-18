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Над Россией нависла угроза ареста активов за рубежом из-за решения по делу ЮКОСа

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Над Россией нависла угроза ареста активов за рубежом из-за решения Апелляционного суда Гааги, обязавшего Москву выплатить бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС 50 миллиардов долларов. Об этом заявил руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы России в судах по делу ЮКОСа, Андрей Кондаков, передает «Интерфакс».

«Поскольку решение вступило в законную силу, уже в самом ближайшем будущем можно ожидать новую череду арестов имущества и активов России, находящихся за рубежом», — уточнил управляющий партнер московского офиса КА Pen & Paper Антон Именнов в комментарии газете «Ведомости».

По его словам, оспаривание в Верховном суде Нидерландов по существу уже невозможно. Россия может обжаловать решение только по процессуальным основаниям, однако число их крайне незначительно.

Российская сторона планирует принять меры по защите собственных интересов, заверил Кондаков. Власти обжалуют в Верховный суд Нидерландов решение гаагского суда в течение трех месяцев.

Ранее 18 февраля суд постановил, что Россия должна выплатить требуемую сумму бывшим акционерам. Акционеры обратились в Международный арбитраж в Гааге еще в 2005 году. Тот пришел к выводу, что в России на ЮКОС в начале 2000-х была осуществлена полномасштабная атака с целью обанкротить компанию, забрать ее активы и удалить главу организации Михаила Ходорковского с политической арены. Однако позднее Москва обжаловала решение, и в 2016 году добилась его отмены.

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Предыстория: Россию обязали выплатить 50 миллиардов долларов за ЮКОС
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