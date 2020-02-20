В Гидрометцентре рассказали о мрачном январе и судьбе снега 23 февраля

Жители Москвы пережили один из самых мрачных январей за всю историю метеонаблюдений. В феврале установилась солнечная погода, которая приведет к таянию снега 23 февраля, в День защитника Отечества. Об этом заявил научный директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По его словам, в общей сложности солнце в январе светило только одиннадцать часов. В связи с этим москвичи с начала зимы получили недостаточно ультрафиолета, необходимого для синтеза витамина D. «Сейчас идет компенсация», — отметил синоптик.

Вильфанд отметил, что впервые в истории метеонаблюдений снег растает 23 февраля, после чего установится аномально теплая для февраля погода. Так, 20 января в Москве был побит третий температурный рекорд подряд. Температура в столице составила 7,7 градусов тепла, что на 1,6 градуса больше рекорда, установленного в 1976 году. 18 и 19 февраля были установлены два других рекорда — плюс 6 и плюс 4,7 градусов соответственно.

«Щелкаются как орехи эти температурные рекорды», — отметил Вильфанд.

Ранее Вильфанд заявил, что причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири. Для зимнего сезона это не типично, отметил он. По словам синоптика, в ближайшее время отклонения от нормы составят 15-20 градусов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru