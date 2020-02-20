Продукты из Китая запретили ввозить в Россию

Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России посылки с животноводческой продукцией из Китая. Письмо о новых способах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней направили в территориальные подразделения службы, документ есть в распоряжении «Известий».

Запрет в том числе распространяется и на товары в заводской упаковке. Кроме того, сотрудники Россельхознадзора также обязаны не допускать ввоз из Китая готовой животноводческой продукции в ручной клади и багаже пассажиров.

Как отмечает глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в основном из КНР заказывают колбасу и субпродукты, например свиные уши. Также через интернет можно купить острые куриные лапки в желе, куриную шейку или окорочок, вяленую говядину и свинину.

Ранее стало известно, что в некоторых регионах России подорожали овощи из-за смертельного китайского коронавируса. Предпринимателям пришлось заменять поставки из КНР продукцией из регионов России и других стран, например, Турции и Азербайджана. Также в некоторых торговых сетях пожаловались на плохое качество овощей на прилавках.

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С 20 февраля вступил в силу временный запрет на въезд в Россию гражданам Китая, которые приезжают в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности. Также приостановлен прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая.

Вспышка смертельного коронавируса впервые зафиксирована в конце декабря 2019 года китайском городе Ухань провинции Хубэй. По данным на 20 февраля, во всем мире количество инфицированных превысило 75 тысяч, умерли более 2 тысяч, а выздоровели более 15 тысяч человек.

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