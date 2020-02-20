Станция «Смоленская» будет закрыта для воссоздания первоначального освещения

На станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии столичного метро будет воссоздана уникальная первоначальная система освещения. Вестибюль станции будет полностью обновлен во время закрытия, с 22 февраля до июня 2021 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

На станции «Смоленская» проведут реставрацию потолков и свода центрального зала, лепного декора и мраморной облицовки стен. Также будет воссоздана первоначальная система освещения: отреставрированы многочисленные сохранившиеся светильники, заново созданы утраченные. Для этих светильников будут восстановлены плафоны молочного стекла по первоначальной технологии.

Также специалисты отреставрируют решетки вентиляции, восстановят полы в пассажирской зоне с повторением исторического рисунка. На стенах эскалаторного зала будет выполнена реставрация мозаичных панно. Также отреставрируют и реконструируют деревянный блок телефон-автоматов в обходном коридоре. При реконструкции касс будет сохранена и отреставрирована историческая деревянная облицовка и резные детали. Деревянные двери служебных помещений, дверцы пожарных кранов и пультов управления также будут отреставрированы.

При этом замена эскалаторных комплексов невозможна без полного закрытия станции, поскольку она имеет только один вестибюль. Во время ремонта здесь будет проведен демонтаж старых машин и их фундаментов, затем будут проведены работы в наклонном тоннеле, в том числе разборка элементов декоративной отделки свода. Потом предстоит монтаж нового декоративного свода и заливка фундаментов под новые эскалаторы, и последующая установка новых эскалаторных механизмов.

Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской будет закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года до июня 2021 года, поезда будут проезжать ее без остановки. Для проезда в район временно закрытого участка пассажиры смогут воспользоваться станцией «Смоленская» Филевской линии и другими, расположенными рядом, станциями.

