В московском метро назвали число выявленных в 2019 году нарушений

В Московском метрополитене представили данные о числе выявленных в 2019 году нарушений и количестве людей, привлеченных к ответственности за несанкционированные действия. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

«Работники Службы безопасности вывели более 27 тысяч человек в грязной пачкающей одежде, ведущих бродяжнический образ жизни, и пресекли свыше 12 тысяч случаев попрошайничества. На подведомственной метрополитену территории за год пресечено более 45 тысяч случаев несанкционированной торговли. Их выявляют работники Службы безопасности Мосметро совместно с органами исполнительной власти Москвы - представителями управ и префектур, полиции. Всего в 2019 году уполномоченные органы наложили штрафы на сумму более 10,9 миллиона рублей за несанкционированную торговлю на подведомственной метро территории», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, представители Московского метрополитена сообщили, что число случаев с нанесением граффити в метро снизилось на четверть: если в 2018 году было зафиксировано 193 граффити в вагонах, то в 2019 году — 147. Все граффити удаляются силами работников метро, так за 2019 год со станций в прошлом году удалено более 700 квадратных метров трудноустранимых граффити.

Также в 2019 году в Московском метрополитене поймали свыше 300 человек за незаконное проникновение за пределы пассажирской зоны: на открытые участки, в тоннели, а также задние кабины поездов. Метрополитен, как пояснили в пресс-службе, передает материалы о таких случаях в правоохранительные органы. К административной ответственности было привлечено 234 человека.

За 2019 год дополнительный досмотр в вестибюлях станций Московского метрополитена прошли более 170 миллионов пассажиров — на 12 процентов больше, чем годом ранее.