Опубликовано старое фото Мишель Обамы в выпускном платье

Бывшая первая леди США Мишель Обама опубликовала старое фото со своего выпускного вечера. Оно появилось в ее Instagram-аккаунте.

На снимке молодая Обама, урожденная Мишель Лавон Робинсон, позирует, сидя в плетеном кресле. Она одета в бледно-розовое сатиновое платье с высоким разрезом и в пиджак из этой же ткани. Из описания к посту следует, что в таком виде она была запечатлена в 1982 году.

Обама призвала американские школы поучаствовать в программе #PromChallenge, чтобы выиграть бесплатную организацию выпускного вечера. В рамках конкурса учебным заведениям предлагается продемонстрировать, каким образом они повышают заинтересованность учащихся в вопросах выборов.

В январе 2019 года американская поп-исполнительница Мадонна рассказала поклонникам о нищем детстве и показала самодельное выпускное платье в соцсетях. На снимке певица и ее сестра стоят в длинных светлых платьях с цветочным принтом и открытыми плечами. Мадонна призналась, что наряды были сшиты девушками самостоятельно.

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