Подозреваемый в убийстве жены россиянин покончил с собой в суде

В Башкирии подозреваемый в убийстве жены покончил с собой в здании суда. Об этом в четверг, 20 февраля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, инцидент произошел в Уфимском районном суде, куда мужчину доставили для избрания меры пресечения. Он свел счеты с жизнью в конвойном помещении, ожидая начала судебного процесса. По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка.

12 февраля полковник ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы. Бывший начальник управления автотранспорта службы сделал это после вынесения приговора — ему назначили три года лишения свободы в колонии строгого режима.

Позже выяснилось, что у погибшего была четвертая стадия рака, он обвинялся в том, что вымогал деньги на свое лечение у бывшего начальства, угрожая в противном случае распространить компрометирующие сведения.

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