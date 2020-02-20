Создан эффективный способ борьбы с особо опасным раком

Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего создали регуляторную систему, которая может сделать CAR-Т терапию более безопасной и мощной при лечении рака кожи — одного из особо опасных типов рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Результаты экспериментов на мышах показали, что модифицированные Т-клетки, внедренные в грызунов, и стимуляция участков опухолей кожи синим светодиодным светом уменьшали размер новообразования в 8-9 раз. При этом эффективность новой терапии была подтверждена на девяти животных из 10. Т-клетки сами по себе не оказывали никакого воздействия.

Т-клеточная терапия с использованием химерного антигенного рецептора (CAR) включает сбор Т-лимфоцитов пациента и их генетическую модификацию. В результате лимфоциты получают специальные рецепторы, которые находятся на поверхности клетки и распознают специфический антиген на раковых клетках. Модифицированные Т-клетки затем вводят обратно пациенту. Недостатком этого метода является то, что антигены-мишени могут находиться и на здоровых клетках.

Ученые установили в Т-клетки генетический переключатель, который активирует лимфоциты в присутствии синего света. Внедренные гены кодируют два белка, которые при световых импульсах продолжительностью в одну секунду, связываются между собой и запускают тем самым синтез антиген-нацеленного рецептора.

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