Назван самый эффективный способ борьбы со старением

Средиземноморская диета является одним из самых эффективных способов борьбы со старческими заболеваниями. Этот тип питания повышает количество полезных бактерий в кишечнике и сокращает число вредных микроорганизмов, вызывающих воспаление. О выводах международной группы ученых сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 612 человек в возрасте 65-79 лет. Специалисты оценили состояние кишечника добровольцев до и после 12-месячной обычной или средиземноморской диеты c высоким содержанием фруктов, овощей орехов, бобовых, оливкового масла и рыбы и с низким содержанием красного мяса и насыщенных жиров.

Полезная пища способствовала благоприятным изменениям в микробиоме кишечника, что связано с предотвращением потери бактериального разнообразия, а также с увеличением численности бактерий, способствующих прочности костей и связанных с улучшенной способностью ходить и ловкостью рук. Кроме того, у испытуемых улучшались когнитивные навыки, в том числе память, и уменьшалось образование провоспалительных веществ.

Более подробный анализ показал, что изменение микробиома выражалось в увеличении количества бактерий, которые продуцируют полезные короткоцепочечные жирные кислоты, и уменьшении числа бактерий, участвующих в производстве определенных желчных кислот, перепроизводство которых связано с повышенным риском рака кишечника, резистентностью к инсулину, повреждению клеток и жировой болезни печени.

Изменения были в значительной степени обусловлены повышенным содержанием в еде пищевых волокон и связанных с ними витаминов и минералов, в частности, C, B6, B9, меди, калия, железа, марганца и магния.

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