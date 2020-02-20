Информация о «черном небе» над Красноярском оказалась вбросом

Появившаяся в соцсетях информация о том, что в Красноярске уже несколько дней наблюдается феномен «черного неба», не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал «Минправды».

Как отмечает канал, подобные сообщения являются «массовым вбросом». На кадрах свежих видеороликов, сделанных местными жителями, в городе не наблюдается смога или дыма, который серьезно ограничивал бы видимость или мог сказаться на здоровье людей.

Ранее РИА Новости сообщило, что с 14 февраля в Красноярске на четыре дня был введен режим «черного неба» из-за ухудшения экологической ситуации. Местные жители в соцсетях жаловались на ухудшение самочувствия: головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. По данным Росгидромета, подобные условия сложились в городе из-за мощного антициклона, который стоит над Красноярском уже два месяца и обеспечивает погоду без ветра и осадков.

Некоторые горожане также обратились к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, заявив, что они болеют и задыхаются, а власти их не слышат. После этого артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте стихотворение, посвященное затянутому дымом российскому городу.

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