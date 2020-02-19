Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о затянутом дымом российском городе. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.

Артист выложил скрины сообщений от подписчиков, пожаловавшихся на экологическую ситуацию в Красноярске. На некоторых снимках видна дорога в плотной дымке. «Мы живем в Красноярске вот в таких условиях, мы болеем, мы задыхаемся», — написал один из авторов, добавив, что власть не слышит жалоб граждан.

Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму,

Люди пишут, мол ****** [конец] нам.

В новостях молчат. Ни строчки.

Ни полстрочки, даже мема.

Типо эти заморочки,

Чисто местная проблема.

Шнуров посетовал на то, что журналисты готовы писать о проблеме, только если кто-то погибнет или же если речь идет об эпидемии коронавируса в Китае.

Эти новости некрупны?

Темка — так себе, слаба?

Ждут, когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая.

Ранее в феврале музыкант матом ответил протоиерею Димитрию Смирнову на сравнение гражданских жен с проститутками.

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