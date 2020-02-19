Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о затянутом дымом российском городе. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.
Артист выложил скрины сообщений от подписчиков, пожаловавшихся на экологическую ситуацию в Красноярске. На некоторых снимках видна дорога в плотной дымке. «Мы живем в Красноярске вот в таких условиях, мы болеем, мы задыхаемся», — написал один из авторов, добавив, что власть не слышит жалоб граждан.
Я чего-то не пойму,
Тема всем неинтересна?
Красноярск стоит в дыму,
Люди пишут, мол ****** [конец] нам.
В новостях молчат. Ни строчки.
Ни полстрочки, даже мема.
Типо эти заморочки,
Чисто местная проблема.
Шнуров посетовал на то, что журналисты готовы писать о проблеме, только если кто-то погибнет или же если речь идет об эпидемии коронавируса в Китае.
Эти новости некрупны?
Темка — так себе, слаба?
Ждут, когда случатся трупы,
Вот тогда забьют в набат.
Да и то не очень сразу.
Срочно? Точка. Запятая.
Можем освещать заразу,
Только если из Китая.
Ранее в феврале музыкант матом ответил протоиерею Димитрию Смирнову на сравнение гражданских жен с проститутками.