Шнуров матом ответил протоиерею на сравнение гражданских жен с проститутками

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров матом ответил Димитрию Смирнову, сравнившему гражданских жен с бесплатными проститутками. Музыкант опубликовал стихотворение на эту тему в своем Instagram-аккаунте.
В своем произведении артист намекнул, что такое сравнение некорректно, так как содержание «двух женских ножек» обходится недешево: в него входят различные косметические процедуры, подарки, покупка одежды и отдых на курортах.
Ты мошну свою побрей,
Может раз хоть в веки кои.
Знал бы ты, протоиерей,
Сколько содержание стоит
Двух прекрасных женских ножек.
Ну, а пилинги, укладка?
Каждый день уход за кожей,
Что все было, нежно, гладко,
Плюс: подарки, цацки, шмотки
И отели у морей!
Шнуров порекомендовал Смирнову поменьше болтать и выпить водки, а также заключил, что бесплатных жен не бывает.
***** [выпил] бы ты лучше водки,
Чем ******* [болтать], протоиерей.
Знайте, тот кто прибывает
В доброте, не без затей,
Жен бесплатных не бывает,
Это ж не ***** [насиловать] детей.
16 февраля протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал гражданских жен бесплатными проститутками и временной утехой для мужчин. По его мнению, российские женщины не понимают, что такое брак. Позднее протоиерей пожаловался, что ему поступают угрозы из-за его слов.