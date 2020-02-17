Шнуров матом ответил протоиерею на сравнение гражданских жен с проститутками

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров матом ответил Димитрию Смирнову, сравнившему гражданских жен с бесплатными проститутками. Музыкант опубликовал стихотворение на эту тему в своем Instagram-аккаунте.

В своем произведении артист намекнул, что такое сравнение некорректно, так как содержание «двух женских ножек» обходится недешево: в него входят различные косметические процедуры, подарки, покупка одежды и отдых на курортах.

Ты мошну свою побрей,

Может раз хоть в веки кои.

Знал бы ты, протоиерей,

Сколько содержание стоит

Двух прекрасных женских ножек.

Ну, а пилинги, укладка?

Каждый день уход за кожей,

Что все было, нежно, гладко,

Плюс: подарки, цацки, шмотки

И отели у морей!

Шнуров порекомендовал Смирнову поменьше болтать и выпить водки, а также заключил, что бесплатных жен не бывает.

***** [выпил] бы ты лучше водки,

Чем ******* [болтать], протоиерей.

Знайте, тот кто прибывает

В доброте, не без затей,

Жен бесплатных не бывает,

Это ж не ***** [насиловать] детей.

16 февраля протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал гражданских жен бесплатными проститутками и временной утехой для мужчин. По его мнению, российские женщины не понимают, что такое брак. Позднее протоиерей пожаловался, что ему поступают угрозы из-за его слов.

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