Ветеранов в российском доме привязывали к кроватям и грабили

Министерство труда и социального развития Новосибирской области, а также Роспотребнадзор и Росздравнадзор проверяют информацию об издевательствах над постояльцами Дома ветеранов в Новосибирске, которых привязывали к кроватям и грабили. Об этом «Тайге.инфо» сообщили в областном Минсоцразвития.

В ведомстве сказали, что сейчас в учреждении проводятся беседы с пенсионерами, усилен контроль за качеством оказания услуг, проводится дополнительная санитарно-гигиеническая обработка.

Накануне, 19 февраля, издание опубликовало текст о местном Доме ветеранов, где жильцов плохо кормили, оскорбляли, привязывали колготками к кроватям и отбирали пособия по инвалидности и документы. Работавшая в учреждении волонтер Ирина Шульгина рассказала «Тайге.инфо», что неоднократно видела, как у стариков отбирали вещи или в еду к лежачим больным заползали тараканы. Ветераны писали женщине письма о том, как невыносимо им там живется, после чего руководство Дома ветеранов устроило им допрос и запугивало.

«Пожилые люди постоянно просили у нас таблетки, продукты, чистую воду, крем, слуховые аппараты, очки. Но все, что мы приносили, тут же забирал персонал», — сказала волонтер.

По ее словам, в день президентских выборов пациент выпал из окна после перевода в отделение с дурной репутацией. В 2019 году одну из пенсионерок насильно отправили в психоневрологический интернат за то, что та поссорилась с директрисой из-за холодильника в комнате.

Недавно директор учреждения Лариса Пугачева была уволена, после чего активисты и постояльцы осмелились рассказать о происходившем.

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