Загитова отказалась считать второе место после Косторной поражением

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала выступление на этапе мирового Гран-при во Франции, победу в котором праздновала ее соотечественница Алена Косторная. Интервью со спортсменкой вышло на японском телевидение, отрывок приводит Instagram-аккаунт Alina Zagitova's Fanpage.

17-летняя Загитова отказалась считать второе место поражением. «Вам кажется, что это так, но я думаю иначе. Для меня это победа, потому что я продолжила выступать после Олимпиады», — призналась фигуристка. Она также не стала оценивать Косторную. «Это интервью про меня!» — подчеркнула Загитова.

В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры. Фигуристка приняла решение взять паузу и сосредоточиться на работе в ледовых шоу.

В ноябре того же года Загитова упустила победу на этапе Гран-при во Франции. Из-за ошибок в произвольной программе россиянку опередила Косторная.

Загитова — олимпийская чемпионка. Она выиграла золото Игр в Пхенчхане в 2018 году.

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