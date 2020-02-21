Футболист спародировал «страдания» соперника-симулянта

Полузащитник нидерландского «Аякса» Райан Бабел спародировал симулировавшего травму защитника испанского «Хетафе» Аллана Ньома во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Видео появилось в Twitter «Матч ТВ».

Во втором тайме Ньом упал после касания Бабела. Главный судья Рудди Буке показал желтую карточку хавбеку, после чего тот стал кататься по газону вместе с защитником «Хетафе», а затем начал демонстративно плакать и хромать. В соцсетях назвали Бабела героем и посмеялись над «страданиями» Ньома.

Матч завершился победой «Хетафе» со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет 27 февраля в Амстердаме.

В мае прошлого года вратарь шотландского «Глазго Рейнджерс» Аллан Макгрегор ударил соперника в спину ногой, а затем упал и начал симулировать травму. За это он получил красную карточку.

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