Вратарь в полете ударил соперника ногой по спине

@BBCSportScot / Twitter

Вратарь шотландского «Глазго Рейнджерс» Аллан Макгрегор был удален с поля в матче против «Хиберниана» за удар соперника ногой в спину. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте BBC Sport Scotland.

На 89-й минуте встречи Макгрегор, вынося мяч из своей штрафной, в полете ногой ударил игрока «Хиберниана» Марка МакНалти. После этого 37-летний вратарь упал и симулировал травму. Судья тем не менее показал ему красную карточку.

Удаление Макгрегора не помешало «Рейнджерс» одержать победу со счетом 1:0.

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