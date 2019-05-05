В Англии забили «самый неспортивный гол в истории»

Нападающий клуба Первой английской футбольной лиги «Сканторп Юнайтед» Джош Моррис забил мяч после того, как вратарь «Плимут Аргайл» Мэтт Мэйси получил травму. Видео появилось на YouTube-канале «Плимута».

В середине второго тайма «Плимут» вел во встрече — 2:1. Мэйси получил повреждение и хотел выбить мяч за пределы поля, чтобы получить медицинскую помощь.

Однако Моррис остановил мяч перед линией и с острого угла отправил его в ворота, сравняв счет. «Плимут» в Twitter-аккаунте назвал этот гол «самым неспортивным в истории».

Встреча завершилась победой «Плимута» со счетом 3:2.

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