Тренер заставил футболистов намеренно пропустить гол во время матча

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьелса заставил игроков своей команды намеренно пропустить гол во время матча 45-го тура Чемпионшипа (второго дивизиона чемпионата Англии) с «Астон Виллой». Видео появилось в Twitter-аккаунте SoccerAM.

На 72-й минуте матча один из игроков «Астон Виллы» получил травму, и его партнеры по команде попросили «Лидс» выбить мяч. Вместо этого Бьелса заставил своих игроков атаковать — футболисты «Астон Виллы» остановились, а «Лидс» забил. Между игроками вспыхнула драка, вследствие которой Анвар Эль Гази из «Астон Виллы» получил красную карточку. После этого Бьелса заставил игроков «Лидс» пропустить гол, и «Астон Вилла» сравняла счет в матче.

Матч завершился вничью — 1:1. За один тур до окончания Чемпионшипа «Лидс» занимает третье место, «Астон Вилла» — пятое. «Лидс» потерял шанс занять второе место и напрямую попасть в премьер-лигу.

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