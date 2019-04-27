Футболисты английского клуба бойкотировали матч из-за долгов по зарплате

Матч между «Болтон Уондерерс» и «Брентфордом» в рамках Чемпионшипа (второго дивизиона чемпионата Англии) отменен решением Английской футбольной лиги (EFL). Об этом сообщается на сайте организации.

EFL получила заявление со стороны игроков и работников «Болтона». Футболисты не намерены выходить на поле, пока клуб не погасит долги по зарплате. Лига отменила субботний матч «Болтона». Клуб признан виновным в нарушении регламента. Его дело передано в дисциплинарную комиссию.

О финансовых проблемах «Болтона» стало известно в начале апреля. Тогда в знак протеста футболисты отказались от тренировок на 48 часов. Игроки и работники клуба к тому времени уже второй месяц оставались без зарплаты. Задержки выплат связаны с тяжелым финансовым положением клуба. Долги «Болтона» превышают 1,2 миллиона фунтов стерлинов.

В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа команда занимает предпоследнее 23-е место в турнирной таблице.

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