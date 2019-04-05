Футболисты отпраздновали гол групповым селфи и сразу пропустили в свои ворота

Футболисты марокканского клуба «Юсуфия Беррешид» отпраздновали гол, забитый в ворота команды «Мулудия Уджа», групповым селфи, после чего сразу же пропустили мяч в свои ворота. Видео опубликовано на портале Sportbible.com.

В составе «Юсуфия Беррешид» отличился Мохаммед аль Факих, забросив мяч за спину вратарю соперника. После этого он предложил партнерам и тренерам сделать фотографию, однако это заняло слишком много времени, о чем их предупредил судья.

Игроки «Юсуфия Беррешид» начали возвращаться на поле, однако арбитр внезапно позволил футболистам «Мулудия Уджа» возобновить матч.

В итоге соперники убежали в атаку с центра поля, заработали пенальти и забили.

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