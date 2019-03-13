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Футболист одним касанием забил гол со своей половины поля

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@TheChampions / Twitter

Уругвайский форвард мексиканского «Сантоса Лагуны» Брайан Лозано отметился дублем во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против американского «Нью-Йорк Ред Буллз». Видео второго гола футболиста опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

Второй мяч в ворота соперника Лозано забил ударом со своей половины поля. При этом нападающий пробил одним касанием, без подработки. «Сантос Лагуна» одержал победу со счетом 4:2 и пробился в полуфинал турнира.

В полуфинале «Сантос» встретится с соотечественниками из «Тигрес». Мексиканский клуб дважды в своей истории добирался до финала Лиги чемпионов: в сезоне-2011/2012 и сезоне-2012/2013.

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