Бывший футболист «Зенита» принес команде победу дальним ударом с лета

Итальянский защитник «Дженоа» Доменико Кришито отметился голом в добавленное время матча против «Лацио» и принес своей команде победу со счетом 2:1. Обзор матча доступен на YouTube-канале чемпионата Италии.

Счет на 44-й минуте открыл хорватский полузащитник «Лацио» Милан Бадель. Хозяева отыгрались только во втором тайме усилиями парагвайского нападающего Антонио Санабрии. Кришито забил мяч из-за пределов штрафной уже на 93-й минуте встречи.

После гостевого поражения «Лацио» расположился на седьмом месте турнирной таблицы чемпионата. «Дженоа» после 24 матчей занимает 13-ю строчку.

32-летний итальянец защищал цвета «Зенита» с 2011 по 2018 год. В составе санкт-петербургского клуба Кришито дважды становился чемпионом России.

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