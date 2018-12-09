Бывший футболист «Зенита» пробил в «девятку» со штрафного и спас команду

Португальский защитник «Пармы» Бруну Алвеш отметился голом со штрафного в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Кьево». Видео опубликовано на YouTube-канале турнира.

37-летний португалец сумел поразить ворота со штрафного и сравнял счет в матче. Первый гол на счету польского форварда «Кьево» Мариуша Стемпиньского.

Алвеш известен по своим выступлениям за португальский «Порту», российский «Зенит» и шотландский «Рейнджерс». Защитник также защищает цвета национальной команды.

«Парма» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Италии. «Кьево» расположился на последнем месте.

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