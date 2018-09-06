Бразильский вратарь отметился ударом в девятку со штрафного

Jon Futebol / YouTube

Голкипер «Сеары» Эверсон поразил ворота «Коринтианс» со штрафного в матче 23-го тура чемпионата Бразилии. Видео гола опубликовано в Youtube-канале Jon Futebol.

Уже в начале первого тайма футболисты «Сеары» заработали право на штрафной. К мячу подошел Эверсон и исполнил точный удар в девятку ворот «Коринтианс». Автогол Авелара на 56-й минуте улучшил положение хозяев. Гости ответили только во втором тайме — на 72-й минуте отличился Рожер Да Силва. Итоговый счет — 2:1 в пользу «Сеары».

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