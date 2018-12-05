Футболист забил ударом с центра поля

Атакующий полузащитник «Ботева» Тодор Неделев забил гол в ворота «Локомотива» из Пловдива в матче чемпионата Болгарии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Drafts2.0.

25-летний Неделев получил мяч от партнера в пределах центрального круга и поразил ворота «Локомотива». Полузащитник установил окончательный счет во встрече — 2:0 в пользу «Ботева». Первый гол на счету Кристиана Димитрова.

После 18 туров чемпионата «Ботев» расположился на четвертом месте в турнирной таблице.

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