Футболист в одиночку прошел оборону соперника и забил

Ligue 1 Conforama Official / YouTube

Алжирский защитник «Ниццы» Юсеф Аттал помог своей команде одержать крупную победу над «Генгамом» (3:0) в чемпионате Франции. Видео его гола опубликовано на YouTube-канале лиги.

22-летний игрок обороны завладел мячом на своей половине поля. Продвинувшись вперед, он попытался отдать передачу, но мяч угодил в ноги соперника и вернулся к нему. После этого Аттал продолжил движение вперед, не применяя дриблинга или обманных движений. Обороне «Генгама» не удалось остановить футболиста. В итоге он столкнулся с вратарем соперника и мяч закатился в ворота.

Таким образом, Аттал удвоил преимущество своей команды. На его счету все три мяча «Ниццы».

После 34 туров «Ницца» занимает седьмую строчку турнирной таблицы. «Генгам» остался на последнем месте, потерпев 20-е поражение в чемпионате.

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