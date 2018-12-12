16-летний футболист получил мяч в центре поля и отправился забивать в одиночку

@WBA / Twitter

Английский форвард «Вест Бромвич Альбион» Морган Роджерс забил гол после сольного прохода в матче Кубка Англии среди команд до 18 лет против «Линкольн Сити». Видео размещено в Twitter-аккаунте клуба.

16-летний Роджерс получил мяч от партнера, находясь почти в центре поля. Форвард протащил мяч до самых ворот и пробил в левый от вратаря угол. Пользователи Twitter обратили внимание на легкость, с которой Роджерс осуществил сольный проход. Один из них сравнил гол с прогулкой в парке.

Итоговый счет во встрече — 5:1 в пользу «Вест Бромвича»

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