Стало известно о скорой отставке курировавшего ФСБ замгенпрокурора России

Заместитель Генерального прокурора России Леонид Коржинек подал рапорт о выходе на пенсию в связи с выслугой лет. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

В соответствии с федеральным законом, генеральный прокурор Игорь Краснов внес представление на имя президента. Уже на следующей неделе Совет Федерации может рассмотреть представление президента об отставке Коржинека.

В прокуратуре Леонид Коржинек курировал суды и следствие ФСБ. Часть его полномочий уже получил заместитель генпрокурора Виктор Гринь.

Леонид Коржинек родился в 1957 году в Читинской области. В 1985 году окончил Иркутский государственный университет. С 1998-го по 2006 год занимал должность заместителя прокурора Иркутской области. В 2016 году переехал в Москву, став заместителем Юрия Чайки.

18 февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин уволил Владислава Суркова с поста помощника главы государства.

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