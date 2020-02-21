Лучшего российского теннисиста раскритиковали за нытье на корте

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара раскритиковал своего подопечного за нытье на корте. Специалисту не понравилась реакция спортсмена на проигранные очки, передает L'Equipe.

Медведев проиграл первый сет поединка на турнире в Марселе с итальянцем Янником Синнером со счетом 1:6, после чего Сервар ушел со стадиона. Он рассказал, что сделал это, потому что кто-то должен был среагировать на происходящее. «Меня раздражает такое отношение Даниила, когда он плачет из-за каждого проигранного очка и не желает принимать поддержку с нашей стороны», — поделился Сервар, отметив, что надеялся на реакцию Медведева.

В итоге россиянин сумел исправить ситуацию и одержать победу в трех сетах. В четвертьфинале теннисист сыграет с французом Жилем Симоном.

Медведев занимает пятое место в Ассоциации теннисистов-профессионалов, это лучший результат среди россиян. В сентябре он стал первым за 14,5 года отечественным теннисистом, пробившимся в финал турнира Большого шлема. В решающем матче Открытого чемпионата США (US Open) он уступил Рафаэлю Надалю.

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