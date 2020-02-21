Легендарный советский бренд продали

Росимущество продало звукозаписывающую компанию «Мелодия». Предприятие, которое было основано еще при Советском Союзе, является крупнейшим владельцем аудиоархива России, пишут «Ведомости».

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Аукцион по продаже легендарного советского бренда состоялся 7 февраля. Новым владельцем 100 процентов акций компании стала аудиомаркетинговая компания «Формакс». Она выкупила «Мелодию» за 329,6 миллиона рублей. На акции компании также претендовала «Студия Союз», которая предлагала 320 миллионов.

«Мелодия» появилась в 1964 году как всесоюзная фирма граммофонных пластинок. До начала 1990-х она являлась единственной звукозаписывающей компанией в стране. После распада Советского Союза «Мелодия» сначала стала творческо-производственным объединением, а позднее преобразовалась во ФГУП.

Государственному предприятию досталась фонотека «Мелодии» за 47 лет и недвижимость. Организация с 2007 года регулярно входила в перечень объектов, планируемых к приватизации, однако сроки все время переносились. В 2017-м «Мелодия» из ФГУП превратилась в акционерное общество, единственным владельцем которого стало Росимущество.

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