«Союзмультфильм» и ЦБ не поделили «Бременских музыкантов»

В «Союзмультфильме» удивились тому, что Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила о намерении обратиться в ЦБ с требованием разъяснить ситуацию. «Они не могли это выпустить без нашей лицензии», — сказала она, отметив, что такое происходит уже не впервые.

«В прошлый раз тоже были монеты "Ну, погоди!", которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать», — рассказала Слащева.

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Председатель правления киностудии также предположила, что у ЦБ есть какой-то собственный план выпуска монет. «Я переговорю с ними еще раз сегодня, попытаюсь выяснить, почему так происходит. Но, конечно же, это персонажи студии и права на этих персонажей студии у нас», — заключила она.

Ранее стало известно, что ЦБ выпустил монеты «Бременские музыканты» — они стали частью серии «Российская (советская) мультипликация».

В прошлом году Банк России уже выпускал монеты, посвященные мультфильмам «Ну, погоди!», «Три богатыря», «Винни Пух». Кроме того, регулятор представил монеты в серии «Легенды и сказки народов России». В нее вошли «Царевна-лягушка» и «Жар-птица».

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