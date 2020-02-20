Любителей советского наследия оставили без холодильников: Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) объявило о прекращении выпуска главного продукта — холодильников «Саратов». Об этом сообщает местный портал Saratov24.

В региональном управлении министерства промышленности и энергетики эту информацию подтвердили. Закрытие производственной линии объяснили нерентабельностью. В ведомстве указали, что производство холодильного оборудования стало «нерентабельным для предприятия по причине высокого уровня конкуренции на рынке». СЭПО — частное предприятие и решение принимало самостоятельно.

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СЭПО начал выпуск холодильников в 1951 году, они продавались на внутреннем рынке, а также экспортировались в Германию и Великобританию, Италию, Францию и Бельгию. Агрегаты по праву считаются советским наследием. За десять лет с начала производства было реализовано порядка миллиона штук. С 1992-го производство было приостановлено и снова возобновилось в 1999-м. После этого аппараты поставляли в основном в государства СНГ, Балтии, а также в Афганистан и Пакистан.

Летом 2019 года сообщалось о том, что Тюменский приборостроительный завод, который выпускает весы «Тюмень», могут признать банкротом. Это одно из старейших предприятий региона, оно знаменито выпуском весов «Тюмень», которые использовались по всему СССР. В частности, такие весы стояли в продуктовых магазинах и на рынках.

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