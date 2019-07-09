Любителей закупаться на рынках оставят без советского наследия

Тюменский приборостроительный завод, который выпускает весы «Тюмень», могут признать банкротом, передает РИА Новости.

Отмечается, что иск от местного управления Федеральной налоговой службы (ФНС) поступил арбитражный суд 8 июня. Решение по нему пока не принято. Сумма исковых требований — 1,2 миллиона рублей.

Это уже не первая попытка ФНС обанкротить предприятие. В марте прошлого года налоговики также инициировали иск в отношении завода. Тогда сумма исковых требований была в два раза больше — почти 2,7 миллиона рублей, но завод смог погасить задолженность в полном объеме.

Завод перенесли из Киева в Тюмень во время Великой Отечественной войны. Это одно из старейших предприятий региона, оно знаменито выпуском весов «Тюмень», которые использовались по всему СССР. В частности, такие весы стояли в продуктовых магазинах и на рынках.

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