Любителям советского наследия захотели оставить холодильники

Саратовскому заводу «СЭПО-ЗЭМ», выпускающему холодильники «Саратов», необходимо сохранить производство. Об этом в своем Instagram написал вице-губернатор, председатель правительства региона Александр Стрелюхин, передает РИА Новости.

По его словам, власти региона не допустят закрытия производства. Уже ведутся переговоры с собственником предприятия, власти предлагают ряд конкретных мер по выходу из сложной финансовой ситуации.

Стрелюхин напомнил, что в 2019 году морозильник «Саратов 186» стал призером конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетние) Знак качества XXI века». Однако, отметил он, заводу необходимо «критически посмотреть на дизайн и технические особенности продукции и начать работать по-новому».

20 февраля Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) объявило о прекращении выпуска главного продукта — холодильников «Саратов». Закрытие производственной линии объяснили нерентабельностью и высокой конкуренцией.

СЭПО начал выпуск холодильников в 1951 году, они продавались на внутреннем рынке, а также экспортировались в Германию и Великобританию, Италию, Францию и Бельгию. Агрегаты по праву считаются советским наследием. За десять лет с начала производства было реализовано порядка миллиона штук. С 1992-го производство было приостановлено и снова возобновилось в 1999-м. После этого аппараты поставляли в основном в государства СНГ, Балтии, а также в Афганистан и Пакистан.

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