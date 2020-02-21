Названы три причины аномальной погоды в России

Аномально теплая погода в зимний сезон в России установилась из-за мощного потока тепла с Атлантики, ухода сибирского антициклона в Китай и полярного вихря. Три эти причины назвал научный директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«В этом году нарушены все циркуляционные правила. <...> Мне за годы моей работы не доводилось видеть такое: один и тот же воздух правит бал от Атлантического до Тихого океана», — отметил синоптик.

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