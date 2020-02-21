Скабеева посмеялась над проходящим карантин из-за коронавируса россиянином

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1» посмеялась над пассажиром лайнера Diamond Princess Сергеем Поповым, проходящим карантин на борту судна из-за коронавируса. Запись эфира опубликована на YouTube-канале передачи.

Попов пообщался со студией по видеосвязи и раскритиковал противоэпидемические меры, принятые японскими властями. Он добавил, что остался последним россиянином на борту лайнера.

Один из гостей студии спросил Попова, какой рейс он намерен «заражать» после выхода из карантина. Скабеева назвала шутку неуместной и добавила: «Мы вас ждем! Потому что мы в Москве, а вы летите в Омск». После этого телеведущая рассмеялась.

По информации Министерства здравоохранения Японии, всего вирусом заразились более 600 пассажиров лайнера. На борту Diamond Princess было около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран.

Согласно последним данным, в мире смертельным китайским коронавирусом заразились более 75 тысяч человек, умерли более 2 тысяч, а выздоровели — более 16 тысяч.

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