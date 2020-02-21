Пьяные пассажиры устроили на борту разборки со стюардессой и попали на видео

Видео: @mertesakib / Twitter

Пьяные пассажиры авиакомпании Ryanair устроили разборки со стюардессой на борту самолета. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована очевидцем в Twitter.

На кадрах ролика видно, как несколько путешественников столпились в проходе между рядами и громко разговаривают. Также слышно, как один из участников конфликта, которого сдерживает женщина, выкрикивает: «Я дам тебе пощечину!»

Как уточнил автор видеозаписи в комментариях к посту, инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту из Лондона в Малагу. По его словам, к столкновению привела четырехчасовая задержка перелета. После этого трое пассажиров в состоянии алкогольного опьянения вступили в конфликт с бортпроводницей, а еще один начал, в свою очередь, кричать на них. «Самый длинный полет в моей жизни. (...) Ощущалось будто бы прямой рейс из Лондона в Австралию», — отметил пользователь.

11 декабря сообщалось, что бортпроводник международной авиакомпании Pakistan International Airlines напал на пассажира во время рейса из Исламабада в Манчестер. По словам 63-летнего пакистанца Музафара Ахмеда, конфликт возник из-за того, что он пересел на другое место в самолете.

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