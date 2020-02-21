Заступившуюся за девушек из порноклипа солиста Rammstein феминистку затравили

Фемактивистка и журналистка Залина Маршенкулова пожаловалась на травлю после публикации постов в поддержку участниц порноклипа солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Создатель Telegram-канала «Женская власть» рассказала, что в сети начали распространять призывы избить ее, а в личные сообщения — поступать угрозы.

По словам Маршенкуловой, ее затравили за то, что она заступилась за девушек из клипа: призывала не публиковать их контакты и не угрожать им физической расправой. Она заявила, после этих публикаций запугивать начали не только ее, но и родителей.

Кроме того, феминистка отметила, что в сети распространяют фейки о ней. В частности, публикуются изображения с цитатами, к которым она не имеет никакого отношения.

Россиянкам, снявшимся в клипе Линдеманна, начали поступать угрозы вскоре после выпуска клипа. По утверждению СМИ, бежавший в Польшу лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков объявил охоту на «опозоривших нацию» актрис.

С начала февраля солист Rammstein выпустил два провокационных клипа. В ролике на песню Platz Eins Линдеманн сыграл пациента психбольницы, который фантазирует о кровавых буйствах в отеле.

Помимо Platz Eins, он представил свой новый проект с русским матерным названием, а ролик Till the End («До конца»), снятый в стиле жесткого порно, был выложен на популярный порносайт.

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